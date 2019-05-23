Знаменитый вулкан Попокатепетль разбушевался еще сильнее: видео извержения

В Мексике разбушевался вулкан Попокатепетль, а в сети показали его извержение.

Об этом сообщают в Telegram-канале 360tv.

Отмечают, что действующий вулкан, который извергает столб пепла, пока не несет угрозы населению. Однако природная стихия выглядит очень красиво и завораживающе.

"Попокатепетль ежедневно производит десятки, а иногда и сотни небольших выбросов пепла, газов и пара. Но на этот раз залп был мощнее обычного: высота столба составила примерно 3,5 км", - говорится в сообщении.

Попокатепетль в переводе с ацтекского - дымящаяся гора. Вулкан находится рядом с потухшим вулканом Истаксиуатль. Его высота 5426 метров.

Как сообщал "Апостроф", на севере Камчатки (Россия) в любую минуту может произойти мощное извержение самого действующего вулкана Шивелуча.