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Протесты в Тбилиси: грузинский топ-чиновник объявил важное решение

четверг, 20 июня 2019, 23:05
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Глава МВД Грузии Георгий Гахария готов покинуть пост в связи с акциями протеста в стране.

Об этом сообщает издание "Говорит Москва".

"Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость", - сказал Гахария.

Он также назвал ситуацию перед зданием парламента "трагедией" и "штурмом государственных институтов".

"Оппозиция вместе с митингующими возле здания Парламента Грузии. Пока это больше похоже на толкучку, чем на штурм, про который пишут СМИ. Полиция пока не применяет спецсредства. Нахожусь в первых рядах. Люди выхватывают полицейских из полицейского кордона по одному , отнимают щиты и шлемы и отправляют под аплодисменты обратно", - написал в своем Telegram-канале гражданский активист Николай Левшиц.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали, как в Грузии "доносят" правду российским туристам о президенте РФ Владимире Путине.

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