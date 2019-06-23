RU  UA  EN

понедельник, 24 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 июня

00:17
Как живет Донецк: блогер показал видео из "мертвого" города

23 июня

23:54
Сборная Аргентины вышла в плей-офф Кубка Америки
23:54
​В Берлине случилось ЧП из-за "писающего с моста" мужчины: фото и подробности
23:50
Голос. Діти-5: как прошли первые вокальные бои и кто остался на проекте
23:29
​Будет поцарапан: в Киеве готовят месть обнаглевшему "герою парковки"
23:04
​Догнал и перерезал горло: появились фото кровавой расправы над мужчиной под Киевом
22:54
Украинские бегуны завоевали золотые медали на Европейских играх
22:37
Не ходила на дискотеки: Тимошенко поделилась подробностями своей юности
22:23
​В Виннице умер избитый копами соратник Гриценко: подробности
21:47
​Никто не забыт: боевик с Донбасса пожаловался на игнор России
21:17
​В Индии внезапное ЧП убило и ранило множество людей: фото и видео
20:52
​В Киеве нашли убитым пропавшего 9-летнего мальчика: фото и подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Берлине случилось ЧП из-за "писающего с моста" мужчины: фото и подробности

воскресенье, 23 июня 2019, 23:54
переглянути новину українською

В Берлине четверо людей доставили в больницу с травмами головы после того, как неизвестный помочился с моста на туристический катер.

Об этом сообщает берлинская пожарная служба в Twitter.

"Когда прогулочный катер проходил под мостом на Шпрее, сверху над кораблем мочился человек", - заявили пожарные.

Сообщается, что при этом несколько человек резко вскочили, ударившись головой о низ моста.

"4 человека приехали в больницу на машинах скорой помощи", - сообщили в пожарной службе.

Как сообщал "Апостроф", недавно в южной части немецкого штата Бавария прошел мощный шторм с градом, размером с теннисные мячи. Во время разбушевавшейся непогоды несколько человек получили ранения, в том числе семилетний ребенок.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Еще один Порошенко: чем удивил Зеленский во время визитов в Берлин и Париж

Новый ход США: зачем в Киев летит важный специалист по Украине

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: