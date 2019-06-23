​В Берлине случилось ЧП из-за "писающего с моста" мужчины: фото и подробности

В Берлине четверо людей доставили в больницу с травмами головы после того, как неизвестный помочился с моста на туристический катер.

Об этом сообщает берлинская пожарная служба в Twitter.

"Когда прогулочный катер проходил под мостом на Шпрее, сверху над кораблем мочился человек", - заявили пожарные.

Сообщается, что при этом несколько человек резко вскочили, ударившись головой о низ моста.

"4 человека приехали в больницу на машинах скорой помощи", - сообщили в пожарной службе.

Как сообщал "Апостроф", недавно в южной части немецкого штата Бавария прошел мощный шторм с градом, размером с теннисные мячи. Во время разбушевавшейся непогоды несколько человек получили ранения, в том числе семилетний ребенок.