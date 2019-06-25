​Появились спутниковые фото взрывов на военных складах в Казахстане

В сети опубликовали фото мощного взрыва в Туркестанской области Казахстана на территории воинской части, сделанные с помощью спутника.

Снимки публикует MIL.IN.UA в Facebook.

Напомним, сообщение о взрыве в складском помещении на территории воинской части города Арысь, после которого началось возгорание, поступило на пульт противопожарной службы в 09:20 (06:20 по киевскому времени).

В больницу Шымкента доставили 10 пострадавших от взрыва, трое из них в реанимации.

В воинскую часть была направлена специально созданная комиссия, начаты мероприятия по ликвидации и минимизации последствий взрыва и пожара.

Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Дзержинске Нижегородской области России произошел взрыв на военном заводе "Кристалл", который занимается производством взрывчатки.