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В НАТО приняли историческое решение по украинским военным

понедельник, 24 июня 2019, 12:06
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140-й центр Сил специальных операций ВС Украины стал первым в истории подразделением из страны не НАТО, который прошел сертификацию как подразделение SOF и имеет право привлекаться в силы быстрого реагирования НАТО.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал

Силы быстрого реагирования (NRF) были созданы на саммите НАТО-2002. Переговоры о реорганизации мобильных сил НАТО состоялись в августе 2002 в Варшаве по инициативе министра обороны США Дональда Рамсфелда. NRF должны находиться в постоянной боевой готовности.

Эти силы состоят из войск сухопутных, воздушных, морских подразделений, готовы в течение 5 дней к проведению операций реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира. При значительном военном конфликте они должны сдерживать врага до подхода основных сил до 30 дней. Решение о применении NRF принимает Североатлантический совет. Сухопутные силы NRF НАТО способны проводить операции вынужденного силового входа (forced-entry). Морские силы выполняют роль ударной группы с авианосцем и различными группами военных. Воздушные силы способны проводить до 200 ежедневных вылетов.

Милитаристский портал сообщил, что во время подписи на рапорте о соответствии украинской части требованиям НАТО, военнослужащие из США фотографировались с украинскими, потому что присутствовали при историческом событии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ГУР МО сообщили, что разведка стран НАТО начала интенсивно усиливать сотрудничество с украинским разведывательным управлением.

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