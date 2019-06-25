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Без розовых очков: в Украине предложили неожиданный способ борьбы против России

вторник, 25 июня 2019, 14:39
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Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука предложил "изменить международный вектор" Украины.

Об этом он написал на своей странице в Fafebook.

"Стокгольмский синдром" в действии? Молдова и Азербайджан в ПАСЕ проголосовали за возвращение России в Ассамблею. Нидерланды - ЗА! .. Создается впечатление, что мы являемся свидетелями не только разрушения т.н. "Европейских ценностей", морали и безопасности", - прокомментировал он возвращения России в ПАСЕ.

По словам Туки "происходит стремительная коррозия всей системы сосуществования, которая была создана после Второй мировой войны".

"Думаю, настало время изменить международный вектор нашего государства: по интеграции в наднациональных образований (ООН, ЕС, НАТО ...) на развитие и развитие двусторонних отношений: Украина - США, Украина - Великобритания, Украина - Польша и т.д", - убежден эксперт.

Тука отметил, что это не означает прекращения сотрудничества с международными организациями, в то же время он призвал Украину снять наконец "розовые очки".

"Стоит снять розовые очки. Соединенные Штаты, как отдельное государство, предоставили нам реальной военной помощи больше, чем "обеспокоенная" ООН, а маленькая Литва продемонстрировала поддержку более, чем "глубоко обеспокоенный" ЕС", - отметил он.

"Почему бы, например, не, воспользовавшись кризисом в отношениях США и Турции, а не предложить Штатам себя в качестве союзника в бассейне Черного моря? Польша, например, очень удачно использует кризис в отношениях между Соединенными Штатами и Францией с Германией, превращаясь в надежного союзника штатов в ЕС. Почему бы нам не сделать то же самое?", - добавил Тука.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на вторник, 25 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла скандальную резолюцию, предусматривающую изменение характера санкционного механизма и возврата к работе в ПАСЕ Российской Федерации без ограничений права голоса.

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