Хотел бы, но нет: Трамп сделал странное заявление после встречи с Ким Чен Ыном

После встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп сделал странное заявление по поводу санкций.
Американского президента цитирует Telegram-канал "Говорит Москва".
"Я бы хотел снять санкции с КНДР, но на данный момент они сохраняются", - сказал Трамп.
Кроме того, он заявил, что условился с Ким Чен Ыном создать команды переговорщиков для согласования деталей переговоров группы. Они начнут работу в течение 2-3 недель.
Отметим, что на данный момент переговоры Трампа и Ким Чен Ына в буферной зоне завершились. Лидер КНДР вернулся на территорию своей страны.
Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео забавного случая перед встречей Трампа и Ким Чен Ына.