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Хотел бы, но нет: Трамп сделал странное заявление после встречи с Ким Чен Ыном

воскресенье, 30 июня 2019, 12:02
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После встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп сделал странное заявление по поводу санкций.

Американского президента цитирует Telegram-канал "Говорит Москва".

"Я бы хотел снять санкции с КНДР, но на данный момент они сохраняются", - сказал Трамп.

Кроме того, он заявил, что условился с Ким Чен Ыном создать команды переговорщиков для согласования деталей переговоров группы. Они начнут работу в течение 2-3 недель.

Отметим, что на данный момент переговоры Трампа и Ким Чен Ына в буферной зоне завершились. Лидер КНДР вернулся на территорию своей страны.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео забавного случая перед встречей Трампа и Ким Чен Ына.

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