Стало известно об абсурдной инициативе с Курильскими островами в России

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил переименовать Курильские острова в Русские.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, новое название необходимо островам, поскольку якобы "они были, есть и будут русскими". При этом, он не забыл упомянуть, что якобы первооткрывателями Курильских островов были русские казаки.

Как сообщалось, ранее стало известно, как именно сделка России и Японии по Курильским островам ударит по Украине.

Подробнее о том, как Россия потеряет часть своих земель, читайте в материалах "Апострофа": Готов отдавать территории: Путин задумал неприятный обмен для Украины и Сдача Курил: почему заигрывание Путина с Японией опасно для Украины.