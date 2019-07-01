​В Индии автобус с людьми рухнул в пропасть: десятки погибших

В северном индийском штате Джамму и Кашмир автобус упал в ущелье, в результате чего 35 человек погибли, еще 17 получили ранения.

Об этом сообщает India Express.

"По меньшей мере 35 пассажиров погибли и 17 человек получили ранения в понедельник утром, когда микроавтобус упал в глубокую пропасть вдоль дороги Кешван-Такраи в районе Кистварештату Джамму и Кашмир", - говорится в сообщении.

С 17 раненых пятеро находятся в критическом состоянии. Пострадавших отправили в ближайшую больницу.

Как отмечает издание, автобус направлялся в Киштвар. Водитель потерял контроль над транспортным средством на повороте.

Как сообщал "Апостроф", 11 июня в провинции Балыкесир на северо-западе Турции произошло ДТП, в результате которого четыре человека погибли, еще 46 человек пострадали.