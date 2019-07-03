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В Италии началось мощнейшее извержение вулкана: есть погибший, онлайн видео

среда, 03 июля 2019, 23:02
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В Италии началось извержение вулкана Стромболи, вследствие чего погиб один человек.

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Вулкан проснулся на небольшом острове в Тирренском море. Последний раз он извергался в 2009 году. По данным агенства АНСА, бушующее природное явление вызвало панику среди туристов. Остров, где расположен вулкан, находится рядом с Сицилией.

Отмечают, что по склонам вулкана стекает лава. Туристы рассказали, что услышали мощный взрыв, затем увидели столб пепла, а дальше на остров обрушился "град камней".

В результате извержения погиб один турист. Еще один отдыхающий, находившийся на склоне вулкана, пострадал. О национальности туристов пока неизвестно.

Как сообщал "Апостроф", специалисты Йеллоустонской вулканической обсерватории заявили, что возможное извержение Йеллоустонской кальдеры – это не самая страшная угроза.

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