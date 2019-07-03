В Италии началось мощнейшее извержение вулкана: есть погибший, онлайн видео

В Италии началось извержение вулкана Стромболи, вследствие чего погиб один человек.
Об этом сообщает телеканал "Дождь".
Вулкан проснулся на небольшом острове в Тирренском море. Последний раз он извергался в 2009 году. По данным агенства АНСА, бушующее природное явление вызвало панику среди туристов. Остров, где расположен вулкан, находится рядом с Сицилией.
Отмечают, что по склонам вулкана стекает лава. Туристы рассказали, что услышали мощный взрыв, затем увидели столб пепла, а дальше на остров обрушился "град камней".
В результате извержения погиб один турист. Еще один отдыхающий, находившийся на склоне вулкана, пострадал. О национальности туристов пока неизвестно.
Как сообщал "Апостроф", специалисты Йеллоустонской вулканической обсерватории заявили, что возможное извержение Йеллоустонской кальдеры – это не самая страшная угроза.