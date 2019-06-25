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Не только извержение: названы новые угрозы для планеты от супервулкана Йеллоустоун

вторник, 25 июня 2019, 09:30
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Специалисты Йеллоустонской вулканической обсерватории заявили, что возможное извержение Йеллоустонской кальдеры – это не самая страшная угроза.

Об этом сообщает издание "Полит Россия".

По мнению ученых, если Йеллоустонский вулкан действительно когда-нибудь проснется, то это обернется катастрофой не только для США, на территории которых он находится, но и для всей планеты. Эксперты утверждают, что в результате извержения этого вулкана пеплом накроет все страны, а он, в свою очередь, не будет пропускать солнечные лучи.

Но не смотря на это ученые считают, что возможность извержение Йеллоустон крайне мала. Последний раз вулкан извергался около 630 тысяч лет назад, и сейчас ученые пристально следят за малейшей его активностью. При этом они уверяют, что Йеллоустонская кальдера несет в себе другие, не столь катастрофичные, но весьма серьезные опасности, которые игнорируются обществом и СМИ.

Гидротермальные взрывы

Это одна из наиболее вероятных опасностей, которую таит в себе Йеллоустон. Безо всякого предупреждения тепловые объекты на территории Йеллоустонского национального парка могут вспыхнуть как каменистые гейзеры и обдать площадь диаметром в десятки футов кипятком, а также засыпать камнями.

По данным специалистов, горячие источники ранили или убили больше людей в Йеллоустоне, чем столкновение с дикой природой. Поэтому столь важно не сходить с обозначенных маршрутов и не покидать пределы дощатых дорожек, предназначенных для защиты посетителей. К тому же за пределами туристических тропинок можно провалиться под тонкую хрупкую корку, окружающую горячие источники и кажущуюся прочной на вид, и очутиться в обжигающей воде.

Землетрясения

Пара тысяч землетрясений происходят каждый год, но 99 % из них имеют магнитуду не выше двух баллов и проходят незамеченными для простых людей, фиксируясь только учеными. Однако на плато Йеллоустоун много разломов, и землетрясения в пределах кальдеры достигают максимума около 6 баллов.

Более того, из-за существующих в Йеллоустоуне разломов и за пределами кальдеры может быть спровоцировано сильное землетрясение, как, например, случилось в 1959 году. Впрочем, ученые считают, что такие сильные землетрясения могут происходить один или два раза в столетие, однако они, как и все другие природные опасности, происходят спонтанно, а не по графику.

Магма

Магма является виновником создания опасности – лавовых потоков. Почти все последние несколько десятков или около того извержений магмы в Йеллоустоне были потоками лавы с умеренными извержениями вулканического пепла. Отдельные потоки лавы являются одними из самых массивных на Земле – они достигают 19 миль в длину и могут иметь толщину, превышающую 1300 футов или высоту Эмпайр Стейт Билдинг.

Извержение

Разумеется, самой большой опасностью, которую представляет Йеллоустонская кальдера, является извержение. Это, безусловно, наихудший сценарий, но ученые уверены: шансы на то, что это произойдет в ближайшие столетия, в буквальном смысле равны одному на миллион. Впрочем, у природы могут быть свои планы. И тогда, как прогнозируют специалисты, большая часть территории Соединенных Штатов станет непригодна для жизни.

Как сообщал "Апостроф", в Йеллоустонском национальном парке в США обнаружили новую тепловую аномалию, имеющую тенденцию к расширению, что является доказательством активности одноименного супервулкана.

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