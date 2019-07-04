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​Появились первые фото российской подлодки после смертельного ЧП

четверг, 04 июля 2019, 10:04
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В России опубликовали первые снимки российской подводной лодки АС-12 "Лошарик", на которой произошел смертельный пожар в Баренцевом море.

Фото обнародовало агентство ТАСС.

Снимки сделаны 3 июля. По данным агентства, на заднем плане стоит спасательный буксир Северного флота. Перед ним — атомная подводная лодка спецназначения проекта 09786 "Оренбург", носитель атомной глубоководной станции проекта 10831, на которой за два дня до этого произошел пожар.

Огонь на лодке забрал жизни 14 человек - это члены команды научно-исследовательского глубоководного аппарата ВМФ.

Ранее 3 июля военный эксперт Владислав Шурыгин раскрыл тактико-технические характеристики "Лошарика". Глубина погружения аппарата - до шести тысяч метров, скорость движения - до шести узлов (11 километров в час).

По его данным, аппарат не автономный, он не участвовал в испытаниях вооружения, а выполнял задачу по исследованию рельефа дна в Баренцевом море.

Как сообщал "Апостроф", стали известны личные данные некоторых погибших в пожаре на лодке моряков РФ.

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