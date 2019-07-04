​В России раскрыли опасные подробности смертельного ЧП с подлодкой

Глубоководный российский аппарат АС-12 "Лошарик", в котором 1 июня произошла авария, которая привела к гибели 14 моряков, оснащены ядерным реактором.

Об этом публично заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает BBC.

По его словам, реактор находится в безопасном состоянии.

"Установлено основную причину происшествия - это пожар в аккумуляторном отсеке, и дальше он получил определенное распространение", - сказал Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным утром в четверг, 4 июля.

Ядерная установка глубоководного аппарата находится в работоспособном состоянии, добавил Шойгу.

"Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и пустынна. Плюс к этому, действиями экипажа выполнены все необходимые меры по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии", - заявил министр обороны.

По его словам, это позволяет надеяться на "достаточно короткие" сроки восстановления аппарата.

Как сообщал "Апостроф", в России опубликовали первые снимки российской подводной лодки АС-12 "Лошарик", на которой произошла смертельная пожар в Баренцевом море.