Не смешно: в сети показали, как изменилось отношение россиян к санкциям Запада, фото

В сети показали фото изменения отношения россиян к санкциям Европы и США.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский на своей страницу в Twitter.

"Кажется, россиянам уже не так весело из-за санкций, как 5 лет назад", - написал он и опубликовал фото, где видно настроение народа.

Ранее россияне смеялись с санкций, однако спустя года люди начали выходить на митинги. Так, например, в сети показали один из них, где граждане РФ стоят с транспарантом: "Санкции США лишают наших детей куска хлеба".

Как сообщал "Апостроф", дипломат Юрий Кулеба заявил, что возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы может стать прецедентом для дальнейших действий по снятию санкций с Кремля.