​Известный миллиардер арестован за продажу детей в секс-рабство

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна арестовали за торговлю несовершеннолетними.

Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, Эпштейн обвиняют в торговле несовершеннолетними для секса.

Как отмечается, миллиардер якобы занимался подобным в штатах Флорида и Нью-Йорка в период с 2002 по 2005 год.

При этом Эпштейн должен предстать перед судом 8 июля.

По информации CBS Miami, Эпштейна задержали вечером в субботу в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси, когда его частный самолет прилетел из Парижа.

Десять лет назад Эпштейн был обвинен в склонении несовершеннолетних лиц к проституции. Миллиардер признал вину. В результате сделки со следствием он получил лишь 13 месяцев тюремного заключения, выплатил жертвам компенсации, а также был зарегистрирован как сексуальный преступник.

Издание отмечает, что перед тем, как заключить соглашение со следователями бизнесмен поддерживал дружеские отношения с миллиардером и нынешним американским лидером Дональдом Трампом, экс-президентом США Биллом Клинтоном, а также с британским принцем Эндрю, герцогом Йоркским.

"Учитывая случаи его преступного поведения в прошлом… текущее задержание не вызывает удивления", — сказал адвокат, представляющий интересы двух женщин, обвинивших миллиардера в преступных действиях.

Как сообщал "Апостроф", в Хмельницкой области мать хотела продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство.