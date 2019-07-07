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​Протестующие в Грузии спели украинский хит про Путина: видео

воскресенье, 07 июля 2019, 03:41
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Во время акции протеста в Тбилиси, грузины спели украинский хит про российского президента Владимира Путина.

Соответствующее видео публикует "Протесты в мире".

"Бессмертный хит про Путина звучит в Тбилиси на протестах", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как огромная толпа протестующих скандирует: "Путин – ху*ло!"

Как ранее сообщал "Апостроф", 9 мая в грузинском Тбилиси провели антироссийскую акцию с известной кричалкой про Путина.

Напомним также, что болельщики "Металлиста-1925" отметили пятилетний юбилей культового хита про президента России Владимира Путина, пройдясь маршем по Харькову.

Ранее сообщалось, что фанаты киевского "Динамо" спели легендарный хит про президента России Владимира Путина во время матча второго тура группового турнира Лиги Европы с чешским "Яблонцем".

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