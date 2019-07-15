В Индии аттракцион с людьми разлетелся на части: жуткий момент попал на видео

В воскресенье, 14 июля, в парке развлечений Ахмедабада на западе Индии аттракцион с людьми разлетелся на части, в результате чего погибло два человека.

Об этом сообщает Daily Mail Online.

По данным издания, на момент ЧП на аттракционе находился 31 посетитель. 29 человек получили травмы, трое находятся в критическом состоянии.

На видео, обнародованном в сети, видно, как аттракцион переламывается во время работы – его часть, на которой находились люди, рухнула вниз.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Узбекистане во время движения сломался пополам один из аттракционов, на котором катались люди. Трагедия произошла в городе Джизак.

Также на Драгобрате туристы сорвались с подъемника. При этом администрация курорта так и не дала гарантий, что в следующий раз люди снова не упадут с горе-подъемника