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СМИ заявили о смерти президента Туркменистана: подробности и причина

воскресенье, 21 июля 2019, 16:58
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В субботу, 20 июля, скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на политолога, директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева.

"Люди, которые мне сообщили (о смерти президента Туркменистана, - "Апостроф"), они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск", - заявил он.

В свою очередь, Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах, уточнил, что Бердымухамедов умер во второй половине дня. По данным туркменской оппозиции, он скончался от острой почечной недостаточности.

Стоит отметить, что официального подтверждения или опровержения этой информации нет. Туркмения считается одной из самых информационно закрытых стран.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кривом Роге умер известный журналист и фотограф Владимир Думанский.

Также в Москве (Россия) скончался основатель и солист рок-группы "Високосный год" Илья Калинников. На момент смерти музыканту было 47 лет.

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