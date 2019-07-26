​Известная украинка оказалась в эпицентре рекордной жары в Европе: фото

Украинская певица и писательница Ирена Карпа рассказала о невероятной жаре в Париже, и поделилась подтверждающими фото.

Соответствующий снимок певица опубликовала на своей странице в соцсети.

Так, аномальная жара в Западной Европе в четверг достигла нового пика, в нескольких странах был превышен температурные рекорды.В Париже термометры 25 июля показывали до 42,6 градуса, сообщила национальная служба погоды Meteo France. Это самая высокая температура, когда-либо зафиксированная во французской столице, причем рекорд обновлялся дважды в день. Предыдущий максимум 40,4 градуса датировался 1947 годом.Согласно информации DPA, Германия зафиксировала самую высокую температуру в истории наблюдений: в городе Линген на северо-западе страны температура достигла 42,6 градусов по Цельсию.Бельгия также зафиксировала температурный рекорд - 40,7 градуса в небольшом западном селе Бейтс.В Нидерландах впервые с момента начала ведения записей температура достигла выше 40 градусов - 40,7 градусов зафиксирована в Хиллз-Риен в южной провинции Северный Брабант.Великобритания также ожидала зафиксировать самую высокую температуру за все время прогнозам до 39 градусов, но в конце концов она поднялась до 38,1 градуса. Это вторая самая высокая температура, зафиксированная в июле.Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик предупреждала, что на Европу надвигается адская жара до 41 градуса.