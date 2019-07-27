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Митинг в Москве набирает оборотов: более полтысячи задержанных, фото и видео

суббота, 27 июля 2019, 18:29
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В столице России продолжается массовое противостояние митингующих с правоохранителями, полиция применяя спецсредства, задержала 638 человек.

Об этом сообщают российские СМИ.

По информации издания "Медуза", Нацгвардия бьет людей дубинками и бросает их на пол.

Среди задержанных оппозиционные депутаты и журналисты и общественные деятели.

Сотрудники полиции, в том числе полицейские в масках, ворвались в студию канала «Навальный Live» и телеканала «Дождь», которые вели трансляцию с акции протеста в центре Москвы.

Акция в Москве проходит у здания мэрии, она не согласована городскими властями. Ее участники требуют допустить независимых депутатов до выборов в Мосгордуму.

Многих оппозиционных политиков задержали еще до начала акции. В их числе Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Чите состоялся антипутинский митинг, на котором присутствовало более 700 человек.

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