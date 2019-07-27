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Массовые стычки и задержания: опубликованы фото и видео акции оппозиции в Москве

суббота, 27 июля 2019, 16:09
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В Москве сотни людей собрались на несогласованную акцию в поддержку независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы.

Об этом сообщает ресурс "Медиазона".

Протест собрали на улице Тверская, но митингующие планировали устроить мероприятие около мэрии, однако силовики перекрыли проход к ней. Правоохранители начали жестоко разгонять протестующих с помощью дубинок, а задержания производили еще до начала акции.

Одной из задержанных оказалась юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. На Пушкинской площади полицейские схватили и отнесли в автозак пожилого мужчину. Всего задержали уже 389 человек.

"Такие ребята, как они (полицейские - ред.), поехали в Чечню воевать, а вы, свободомыслящие, сидели на диване и жопу грели", - крикнул один из полицейских протестующим на Тверской.

По словам корреспондента, в Столешниковом переулке "сцепки и столкновения, очень жестко". Также известно, что одну журналистку грубо вытолкнули из-за оцепления, ее ударил сотрудник полиции. Отмечают, что у нее есть аккредитация от МВД.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Чите состоялся антипутинский митинг, на котором присутствовало более 700 человек.

Между тем, в России ведьмы объявили войну партии Путина.

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