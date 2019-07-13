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Путин не указ: в России взбунтовались против главы Кремля, фото и видео

суббота, 13 июля 2019, 23:22
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В Российской Федерации взбунтовались против главы Кремля Владимира Путина - в Чите состоялся антипутинский митинг, на котором присутствовало более 700 человек.

Об этом сообщает "МБХ медиа".

Так, акцию устроили региональное отделение КПРФ и общественно-политическая организация "Гражданская солидарность". Главным лозунгом мероприятия стал "Россия без Путина".

Отмечается, что на митинге выступил шаман Александр Габышев, который весной вышел из Якутии, запланировав дойти до Москвы пешком за два года, чтобы, по его словам, изгнать злого духа Путина из Кремля.

"Мне бог сказал, что Путин не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать. Пока мирными методами - народными собраниями, митингами. А если не получится мирными методами, будут другие… Отныне Путин вам не указ - живите свободно!" - заявил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России ведьмы объявили войну партии Путина.

Также во время акции протеста в Тбилиси грузины спели украинский хит про российского президента Владимира Путина.

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