​Известный российский оппозиционер попал в больницу: первые подробности

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывавший административный арест в спецприемнике в Москве, 28 июля попал в больницу.

Об этом сообщает "Медуза".

В настоящее время Навальный находится в терапевтическом отделении. Причины госпитализации медики уточнить отказались.

Ранее телеграм-канал 112 сообщил, что у политика "сильнейшая аллергия".

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш позднее Twitter подтвердила этот диагноз.

24 июля Алексея Навального арестовали на 30 суток. Симоновский суд Москвы признал его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. Поводом стало его выступление на митинге 20 июля, на котором он предложил устроить акцию у мэрии Москвы с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, а также его пост в Facebook с призывом прочесть заявление кандидатов на ту же тему.

Как сообщал "Апостроф", 27 июля в Москве задержали 1127 участников акции против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму.