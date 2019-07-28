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​Умер известный российский журналист, критиковавший Путина

воскресенье, 28 июля 2019, 12:49
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В России 28 июля 60-м году жизни скончался известный журналист Владимир Кара-Мурза.

Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

"Сегодня, 28 июля, ушел из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушел в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно", – написал он.

Владимир Кара-Мурза окончил исторический факультет МГУ. С 1992 года он начал работать на телевидении в качестве редактора и корреспондента программы "Итоги" Евгения Киселева, сначала на Первом канале, а затем на только что созданном НТВ.

С 1995 по 2001 год вел собственную программу "Сегодня в полночь" на НТВ. В дальнейшем эта программа выходила на ТНТ, ТВ-6 и RTVi. Сотрудничал с радиостанциями "Эхо Москвы" и "Свобода".

В 1996 году за свою профессиональную деятельность Кара-Мурза был удостоен премии Союза журналистов "Золотое перо России".

Журналист был ярым критиком политики российского президента Владимира Путина.

Как сообщал "Апостроф", 27 июля на 52-м году жизни скончался известный украинский спортсмен Роман Вирастюк, которому несколько дней назад провели операцию на сердце.

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