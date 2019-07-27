Умер известный украинский спортсмен: подробности трагедии

На 52-м году жизни скончался известный украинский спортсмен Роман Вирастюк, которому несколько дней назад провели операцию на сердце.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице на Facebook.

"Не стало Романа Вирастюка - нашего друга, коллеги, спортсмена, художника, телеведущего, человека многих талантов, неординарной личности с большим и добрым сердцем. Для Министерства молодежи и спорта, каждый из нас - это невосполнимая потеря и большая боль. Сочувствуем, скорбим и поддерживаем родных Романа в это трудное время. Вечная память Роману Вирастюку. Друг, нам будет очень тебя не хватать", - написал Жданов.

Прощание с Романом Вирастюком состоится 28 июля возле Министерства молодежи и спорта. Погребение пройдет 29 июля в Киеве.

Вирастюк являлся мастером спорта международного класса по толканию ядра. 17-кратный чемпион и восьмикратный обладатель Кубка Украины. Бронзовый призер чемпионата Европы-1994, 4-кратный серебряный призер Кубка Европы, участник трех Олимпийских игр. Роман являлся братом знаменитого украинского силача Василия Вирастюка.

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