RU  UA  EN

четверг, 1 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

1 августа

09:59
​Скандал в "Укроборонпроме": у Зеленского назвали кандидатов на увольнение
09:53
​Дым добирается до Арктики: экологи бьют тревогу из-за пожаров в Сибири
09:45
Умер легендарный режиссер бродвейских спектаклей
09:30
В "Метинвесте" сообщили о повышении зарплат до уровня Восточной Европы
09:29
​Северная Корея заявила про испытание новейшего оружия: опубликованы фото
09:07
Смертельное ДТП в Желтых Водах: появились свежие данные о пострадавших девушках
08:49
​На автозаправке под Киевом вспыхнул мощный пожар: фото и видео
08:19
​Деревня дураков: появилось забавное музыкальное видео тренинга "Слуг народа"
08:00
Международный флешмоб женственности и именины Романа: какой праздник 1 августа
07:46
​"Слуга народа" показал номер элитного отеля, в котором живет во время тренингов: фото
07:24
​Убит сын бин Ладена, за которого обещали миллион долларов: фото
06:58
Чемпионат Украины: все результаты 1-го тура
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Дым добирается до Арктики: экологи бьют тревогу из-за пожаров в Сибири

четверг, 01 августа 2019, 09:53
переглянути новину українською

Гигантские лесные пожары в Сибири и других северных территориях могут спровоцировать глобальные изменения климата.

Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации.

Эксперты не исключают, что последствия для экологии Земли будут катастрофическими.

Опасения связывают с долгосрочным воздействием на окружающую среду природных возгораний, масштабы которых в этом сезоне достигли исключительного уровня. Такие пожары - потенциальная угроза для Арктики и климата в целом, говорят эксперты. На спутниковых снимках видны облака дыма, достигающие арктических районов.

"Проблема заключается в том, что падающая на лед сажа затемняет его. Тем самым уменьшается отражающая способность поверхности и задерживается больше тепла", - указывают во Всемирной метеорологической организации. В связи с этим в ближайшей перспективе льды в Арктике будут таять значительно быстрее.

В Greenpeace добавляют, что сажа и пепел ускоряют не только таяние арктических льдов, но еще вечной мерзлоты, эти процессы сопровождаются выделением газов, которые усиливают глобальное потепление. В свою очередь повышение температуры создает еще больше условий для новых лесных пожаров - их количество может начать расти в геометрической прогрессии.

По данным Greenpeace, в этом сезоне в России сгорело уже более 12 млн гектаров леса - это больше площади Португалии или Словакии и Хорватии вместе взятых. Самые мощные лесные пожары бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Общая площадь природных возгораний в этих регионах достигает 3,5 млн гектаров. Российские власти не тушат пожары в труднодоступных территориях, поскольку затраты на это превышают прогнозируемый ущерб.

Мощные природные возгорания зафиксированы в этом году не только в Сибири, но еще на Аляске и в Гренландии. По данным Всемирной метеорологической организации, с начала лета эти пожары выделили столько СО2, сколько Швеция или Бельгия производят за год.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", масштабные лесные пожары в Сибири сфотографировали с орбитальных спутников.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Еще один Порошенко: чем удивил Зеленский во время визитов в Берлин и Париж

Новый ход США: зачем в Киев летит важный специалист по Украине

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: