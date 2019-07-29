Мощнейший пожар в России показали на фото из космоса

Масштабные лесные пожары в Сибири (Российская Федерация) сфотографировали с орбитальных спутников.

Соответствующие фото публикует Научно-исследовательский центр "Планета" .

На фотографиях можно увидеть десятки очагов пожаров и тянущийся к южным границам страны дым.

Согласно спутниковым снимкам, по состоянию на 15.24 29 июля основные очаги пожаров располагаются в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

Снимки публикуются раз в сутки. На сайте центра доступны фотографии со спутников с 27 июля.

По информации первого замминистра МЧС РФ Александра Чуприяна, пожарами охвачено почти три миллиона гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов пожаров, причем площадь пожаров увеличивается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", лесными пожарами охвачен Красноярский край и Иркутская область России. Местные жители утверждают, что на улице ухудшилась видимость из-за большого количества дыма, а эксперты отмечают, что загрязняющих веществ в воздухе в регионе почти в 3 раза больше нормы.