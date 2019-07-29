RU  UA  EN

понедельник, 29 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 июля

19:34
Появилась печальная статистика "бегства" украинцев на Запад
19:20
Игроки европейского клуба провели соревнование по употреблению алкоголя: видео
19:18
Звездный нардеп "Слуги народа" перенес срочную операцию: что известно
19:11
Шанс изменить ситуацию: известное издание оценило "положительные сигналы" от Зеленского
19:05
Мощнейший пожар в России показали на фото из космоса
18:53
Порошенко отказался от охраны и улетел из Украины: СМИ узнали, куда
18:45
​Суд признал банкротом компанию известного нардепа
18:33
Вот это развязка, пан Зеленский: Милевский бурно отпраздновал победу "Динамо"
18:33
Кто такой Богдан? Журналист распек Зеленского из-за вездесущего главы ОПУ
18:33
У Кличко отреагировали на новое ЧП с пешеходным мостом
18:20
Надя Дорофеева показала маму: теперь фаны знают, на кого так похожа знаменитость
18:02
Двойной агент СБУ сбежал из ДНР, сдав наемников из России: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Мощнейший пожар в России показали на фото из космоса

понедельник, 29 июля 2019, 19:05
переглянути новину українською

Масштабные лесные пожары в Сибири (Российская Федерация) сфотографировали с орбитальных спутников.

Соответствующие фото публикует Научно-исследовательский центр "Планета" .

На фотографиях можно увидеть десятки очагов пожаров и тянущийся к южным границам страны дым.

Согласно спутниковым снимкам, по состоянию на 15.24 29 июля основные очаги пожаров располагаются в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

Снимки публикуются раз в сутки. На сайте центра доступны фотографии со спутников с 27 июля.

По информации первого замминистра МЧС РФ Александра Чуприяна, пожарами охвачено почти три миллиона гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов пожаров, причем площадь пожаров увеличивается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", лесными пожарами охвачен Красноярский край и Иркутская область России. Местные жители утверждают, что на улице ухудшилась видимость из-за большого количества дыма, а эксперты отмечают, что загрязняющих веществ в воздухе в регионе почти в 3 раза больше нормы.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мне пришлось уносить ноги из России, чтобы не стать жертвой Путина - Константин Боровой

Провал с наркотиками: кого принесет в жертву Путин

Передел власти в Молдове: зачем друзья Путина объединились с про­европейской силой

Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: