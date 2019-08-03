У индийского мальчика во рту обнаружили сотни зубов: опубликованы впечатляющие фото и видео

В Индии врачи обнаружили во рту у семилетнего мальчика более 500 зубов.

Об этом сообщает CNN.

Мальчик попал в больницу в городе Ченнаи из-за отека и болей у коренных зубов нижней челюсти. Рентген показал, что там находится "мешок", заполненный зубами.

После обнаружения мешка два хирурга извлекли его изо рта мальчика. Затем понадобилось несколько часов, чтобы опорожнить мешок, там врачи обнаружили сотни зубов.

"Всего было 526 зубов в диапазоне от 0,1 миллиметра до 15 миллиметров. Даже у самого маленького куска были коронка, корень и эмалевое покрытие, что указывало на зуб", - сказал врач.

Мальчика выписали через три дня после операции, как ожидается, он полностью поправится.

Врач сказал, что мальчик страдает редким заболеванием, которое называется сложная одонтома. Причина возникновения болезни неизвестна, это может быть генетическое заболевание или факторы окружающей среды, такие как радиация.

Родители мальчика сказали врачам, что они заметили набухание челюсти, когда ему было всего 3 года, но они ничего не могли с этим поделать, потому что мальчик не позволял врачам осматривать его.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в селе Ивановка Полтавской области местный житель убил неизвестное животное, которое уже прозвали "чупакаброй".