RU  UA  EN

суббота, 3 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 августа

04:41
19-летняя украинка рассказала, как поехала воевать на Донбасс: опубликовано видео
03:29
У индийского мальчика во рту обнаружили сотни зубов: опубликованы впечатляющие фото и видео
02:28
В сети одним фото показали всю суть путинской России
01:37
Под Житомиром подозреваемый в убийстве жены совершил "харакири": видео
00:25
Лукашенко подарили его железную копию: фото, видео и реакция сети

2 августа

23:57
Без премий и надбавок: названа президентская зарплата Зеленского
23:42
Путин подыграл Украине с ракетным договором: в России озвучили детали
23:42
"Динамо" подписало лидера соперника сборной Украины: опубликовано фото
23:30
Пообещал - плати: Зеленский и Богдан опять отличились в сети
22:42
Полиция задержала горе-мать, выбросившую годовалого ребенка: фото
22:17
Путин пошел на новую подлость против Украины: подробности
21:55
Появились скандальные подробности ДТП с детьми в Херсоне: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У индийского мальчика во рту обнаружили сотни зубов: опубликованы впечатляющие фото и видео

суббота, 03 августа 2019, 03:29
переглянути новину українською

В Индии врачи обнаружили во рту у семилетнего мальчика более 500 зубов.

Об этом сообщает CNN.

Мальчик попал в больницу в городе Ченнаи из-за отека и болей у коренных зубов нижней челюсти. Рентген показал, что там находится "мешок", заполненный зубами.

После обнаружения мешка два хирурга извлекли его изо рта мальчика. Затем понадобилось несколько часов, чтобы опорожнить мешок, там врачи обнаружили сотни зубов.

"Всего было 526 зубов в диапазоне от 0,1 миллиметра до 15 миллиметров. Даже у самого маленького куска были коронка, корень и эмалевое покрытие, что указывало на зуб", - сказал врач.

Мальчика выписали через три дня после операции, как ожидается, он полностью поправится.

Врач сказал, что мальчик страдает редким заболеванием, которое называется сложная одонтома. Причина возникновения болезни неизвестна, это может быть генетическое заболевание или факторы окружающей среды, такие как радиация.

Родители мальчика сказали врачам, что они заметили набухание челюсти, когда ему было всего 3 года, но они ничего не могли с этим поделать, потому что мальчик не позволял врачам осматривать его.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в селе Ивановка Полтавской области местный житель убил неизвестное животное, которое уже прозвали "чупакаброй".

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Еще один Порошенко: чем удивил Зеленский во время визитов в Берлин и Париж

Новый ход США: зачем в Киев летит важный специалист по Украине

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: