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В России на военных складах прогремели мощные взрывы: первые детали, фото и видео

понедельник, 05 августа 2019, 14:48
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В понедельник, 5 августа, в России в Красноярском крае под городом Ачинск прогремели мощные взрывы, по свидетельствам очевидцев и местных СМИ, это взрывались снаряды на складах с боеприпасами.

Об этом сообщает сразу ряд новостных Telegram-каналов из РФ.

Отмечается, что в близлежащих населенных пунктах началась эвакуация мирных жителей. МЧС привлекать к процессу вывоза гражданских лиц не стали – Ачинск является закрытым военным городом.

"Столбы дыма видны почти во всех частях города. Очевидцы сообщают об эвакуации. МЧС пока не привлекается — это закрытый военный город. Информации о пострадавших пока нет", - сообщают журналисты с места событий.

Позже стало известно, что взрывы произошли в военной части в поселке Каменка, неподалеку от Ачинска.

"По словам очевидцев, в Каменке Ачинского районе сейчас началась эвакуация населения. О пострадавших пока не известно… Под Ачинском в Красноярском крае взрыв в военной части поселка Каменка… Посёлок Каменка в Красноярском крае эвакуируют из-за взрывов в военной части неподалёку", - пишут в СМИ.

Администрация Ачинска после появления новостей о взрыве дала комментарий.

"ЧП в районе деревня Каменка (Ачинского района). Слышны взрывы снарядов в районе войсковой части 74008. К месту происшествия выехала оперативная группа ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба). Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населённого пункта", - сообщили в администрации.

Также появились видео с места событий (ненормативная лексика, 18+).

Как сообщал "Апостроф", ранее медики порекомендовали жителям Армянска в оккупированном Россией Крыму эвакуировать детей из-за экологической катастрофы, о которой в России умалчивают.

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