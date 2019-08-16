Трамп решил купить самый большой в мире остров: раскрыты интересные детали

Президент США Дональд Трамп хочет выкупить у Дании Гренландию.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Известно, что лидер Соединенных Штатов уже обсуждал возможность покупки со своими советниками и адвокатами. В частности, он спрашивал у них во время встреч, обедов и просто в мимолетных беседах, могут ли США купить Гренландию, и с интересом выслушивал, как те высказывались о ее богатых ресурсах и геополитическом значении острова.

По словам собеседников издания, Трамп также просил адвоката в Белом доме изучить эту идею. Отмечают, что часть советников президента поддержали Трампа в его идее приобрести остров, другие - "сочли ее мимолетным увлечением, которое никогда не будет реализовано".

В начале сентября Трамп совершит свой первый визит в Данию. Источники утверждают, что поездка не связана с идеей возможной покупки Гренландии.

В то же время Белый дом, Госдепартамент, Представители Королевского дома Дании и посольства Дании в Вашингтоне, а также представители премьера Гренландии и представительства Гренландии в Вашингтоне не ответили на запрос издания о комментариях.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если это потребуется.