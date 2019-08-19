США передали Путину мощный ракетный "привет": опубликовано видео

Соединенные Штаты испытали крылатую ракету на дальность, которую ранее запрещал Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны США.

На записи можно увидеть запуск ракеты. Испытания прошли на полигоне на острове Сан Николас в Тихом океане возле побережья штата Калифорния.

Как отмечается, крылатая ракета наземного базирования успешно поразила цель во время полета дальностью более 500 км.

Напомним, 2 августа США официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который ознаменовал собой завершение "холодной войны".

Кроме того, как сообщал "Апостроф", президент РФ Владимир Путин обвинил США в разрушении ракетного договора и заявил, что готов размещать ракеты и запустить разработку запрещенного разорванным договором ракетного оружия.