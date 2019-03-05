​Россия вышла из важного ракетного договора: появилась реакция США

США, комментируя подписание президентом Владимиром Путиным указа о приостановлении Россией выполнения условий ДРСМД, заявили, что готовы к переговорам с РФ, но с рядом условий.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США, передает ТАСС.

Представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что Вашингтон "по-прежнему привержен эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, поддается проверке и является обязательным к исполнению и включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства".

"Мы готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям", – отметил он.

В Госдепе выразили "разочарование" тем, что РФ, "похоже, не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению (договоренностей) и тем самым сохранить Договор" (о ракетах средней и меньшей дальности).

Дипломат в очередной раз подверг критике Москву за приписываемые ей нарушения соглашения.

Как сообщал "Апостроф", с 2 февраля США приостановили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, Европейский Союз остался беззащитен перед ракетами России.