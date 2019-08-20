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Вливаются очень большие деньги: озвучен тревожный прогноз по переделу Арктики

вторник, 20 августа 2019, 20:59
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На сегодняшний день Российская Федерация сделала Арктику одним из главных направлений для соперничества с Западом, но и другие страны заинтересованы в этих территориях.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

По словам политолога Андрея Окары, в России тема Арктики стала популярной за последние годы в качестве некой компенсации за провалы на других направлениях конкуренции с Западом, где Россия показывает себя неэффективным соперником.

"А в Арктике, считается, она имеет абсолютные преимущества, что и ставит этот регион в приоритет для правительственных инициатив РФ. В российской политике четко прослеживается намерение интегрировать арктические геоэкономические ресурсы в мировую экономическую систему на выгодных для России условиях. Кроме того, люди, занятые в сфере освоения Арктики, имеют коррупционный интерес, ведь сюда вливаются очень большие деньги и отслеживать их распределение довольно трудно", - сказал он.

Отмечается, что активизация Западных государств в Арктике, в том числе и военная, действительно обусловлена таянием ледников, потому что открывается дорога к экспансии в этот регион, а также - российской угрозой. И именно на Севере она очень ощутима. Ни одно из конкурирующих государств и близко не имеет такой протяженности океанического шельфа, такого количества ледоколов и баз, как Российская Федерация.

В свою очередь, политолог-международник Георгий Кухалейшвили заявил, что не стоит трактовать ситуацию в Арктике как однозначно выигрышную для Кремля.

"Преимущество России в Арктике однозначно, но в то же время существуют лазейки, позволяющие Западу "переиграть" россиян. Во-первых, Россия является членом Международной конвенции по морскому праву, согласно условиям которой российская доля арктического шельфа не является такой уж значительной. Во-вторых, Штаты вполне могут составить конкуренцию России, и они уже прорабатывают возможности. В частности, США выделили 750 миллионов долларов на развитие собственного ледокольного флота. Также к этой стратегии можно отнести потуги Трампа по покупке Гренландии", - подчеркнул он.

Больше читайте в материале "Апострофа": Почему Трамп хочет стать "королем Севера" и при чем здесь Украина.

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