Почему Трамп хочет стать "королем Севера" и при чем здесь Украина

Неожиданно высказанная инициатива Дональда Трампа относительно возможного приобретения Соединенными Штатами острова Гренландия у Дании всколыхнула мировое медиапространство. Слова Трампа в мире восприняли по-разному: одни - как шутку, другие - как очередной неуместный порыв эпатажного президента, а некоторые - как пренебрежение к существующим международным нормам. Но повторное подтверждение намерения Трампа обсудить с Данией возможность приобретения острова показало, что воспринимать новость нужно максимально серьезно. Ведь Гренландия может стать важным фактором в геополитический игре мировых держав в Арктике. "Апостроф" разбирался в политических, экономических и военных противоречиях вокруг акватории Северного Ледовитого океана.

Российская угроза на Севере

"Арктические льды тают, а, следовательно, русские уходят", - такими словами рейнджеры-инструкторы мотивировали солдат во время прошлогодних арктических учений НАТО. Активизация Западных государств в Арктике, в том числе и военная, действительно обусловлена таянием ледников, потому что открывается дорога к экспансии в этот регион, а также - российской угрозой. И именно на Севере она очень ощутима. Ни одно из конкурирующих государств и близко не имеет такой протяженности океанического шельфа, такого количества ледоколов и баз, как Российская Федерация. Более того, осознавая свое преимущество, Кремль сделал Арктику одним из главных направлений для соперничества с Западом.

"В России тема Арктики стала популярной за последние годы в качестве некой компенсации за провалы на других направлениях конкуренции с Западом, где Россия показывает себя неэффективным соперником. А в Арктике, считается, она имеет абсолютные преимущества, что и ставит этот регион в приоритет для правительственных инициатив РФ. В российской политике четко прослеживается намерение интегрировать арктические геоэкономические ресурсы в мировую экономическую систему на выгодных для России условиях. Кроме того, люди, занятые в сфере освоения Арктики, имеют коррупционный интерес, ведь сюда вливаются очень большие деньги, и отслеживать их распределение довольно трудно", - рассказал "Апострофу" политолог Андрей Окара.

Тем не менее, не стоит трактовать ситуацию в Арктике как однозначно выигрышную для Кремля. "Преимущество России в Арктике однозначно, но в то же время существуют лазейки, позволяющие Западу "переиграть" россиян. Во-первых, Россия является членом Международной конвенции по морскому праву, согласно условиям которой российская доля арктического шельфа не является такой уж значительной. Во-вторых, Штаты вполне могут составить конкуренцию России, и они уже прорабатывают возможности. В частности, США выделили 750 миллионов долларов на развитие собственного ледокольного флота. Также к этой стратегии можно отнести потуги Трампа по покупке Гренландии", - пояснил "Апострофу" политолог-международник Георгий Кухалейшвили.

Однако угроза чрезмерного проникновения России в Арктический регион активизировала действия западных государств и стала для них консолидирующим фактором. Последние несколько лет НАТО активно проводит военные учения в регионе, а в экспертных кругах отмечают, что из "Большой северной крепости", которая надежно разделяла враждебные блоки во времена Холодной войны, Арктика превратилась в арену соперничества.

Последние несколько лет НАТО активно проводит военные учения в регионе Фото: gettyimages.com

"Военная составляющая в соперничестве государств в Арктике присутствует, хотя больше как форма политического давления. Во-первых, Россия восстанавливает военные аэродромы в Заполярье. Во-вторых, активное использование достаточно мощного Северного военного флота РФ", - уточняет Георгий Кухалейшвили.

Не стоит забывать, что вместе с общим врагом - Россией, у арктических стран - членов НАТО (Норвегия, Дания, Исландия, США, Канада) есть собственные интересы, которые часто ставят их в положение соперников. А это значительно усложняет арктический геополитический клубок, и не позволяет рассматривать его сквозь такую привычную для украинцев призму "плохие русские - хорошие американцы с европейцами".

Большой передел Арктики на горизонте

Наиболее очевидным лакомым куском "арктического пирога" являются залежи ресурсов. По предварительным данным (значительная часть Арктики еще не исследована), на шельфе Северного Ледовитого океана сосредоточено до 25% мировых запасов нефти. Такие огромные запасы черного золота, пусть и не слишком легкие для добычи, не могут не привлекать развитые государства. Также не последнюю роль играет и транспортный потенциал Арктики, который ежегодно только растет из-за таяния ледников. Как следствие, и арктические и географически далекие от Северного полюса государства включаются в экономическую, инфраструктурную и военную гонку.

"Распределение Арктики сейчас выглядит как попытка каждого государства перетянуть на себя одеяло. В качестве примера можно привести соперничество США и Канады. По мере таяния ледников открывается проход кораблей между северными островами Канады. Канада настаивает, что это их внутренние воды, в то время как США заинтересованы в том, чтобы они трактовались как международные воды. Ведь Северо-Западный проход можно использовать для транспортировки нефти и газа, добытых на шельфе Аляски, до восточного побережья США. В таком же направлении можно трактовать и предложения Трампа Дании продать Гренландию. Они серьезно обострили соперничество в регионе. Ведь Дания - это окно Евросоюза в Арктику. Для ЕС вопрос энергобезопасности - приоритетный, и Арктика может быть в перспективе неким запасным аэродромом", - отметил Георгий Кухалейшвили.

Как и в других регионах мира, в Арктике также становится заметным влияние Китая. КНР заинтересована в активном развитии Северного и Северо-Западного морских путей - коротких способов доставки китайских товаров в Европу и на Восточное побережье США. Кроме того, благодаря сотрудничеству с арктическими государствами Китай получает окно возможностей для прямого проникновения в акваторию Северного Ледовитого океана. В частности, совместные проекты КНР проводила с Норвегией, Данией, а в многострадальной Гренландии Китай даже планировал строить аэродромы, но из-за обострения соперничества с США, военные базы которых размещены в Гренландии, инициатива была отменена.

На шельфе Северного Ледовитого океана сосредоточено до 25% мировых запасов нефти Фото: pixabay.com

Тем не менее, несмотря на довольно большой куш и значительное количество участников арктической геополитической игры, ждать какого-то серьезного соперничества вне передела политического влияния, не стоит. "Вся конкуренция, все потуги в борьбе за Арктику наталкиваются на очень серьезный барьер, который и мешает сегодня реализовать потенциал этого региона. Ведь, как известно, Арктика имеет очень сложные климатические условия. Та же добыча нефти с шельфовых месторождений, за которые сейчас идет политическая борьба, - очень сложная и затратная, и далеко не все государства имеют достаточно ресурсов для ее организации. А перспективы дальнейшей борьбы и добычи энергоресурсов зависят от процесса таяния ледников", - пояснил Георгий Кухалейшвили.

Арктический интерес Украины

Хотя Украина, на первый взгляд, далека от арктических геополитических страстей, она также имеет свой интерес в этом регионе. Со времен Советского Союза у нас остался кадровый и технологический потенциал для освоения арктических территорий. Поэтому в свете расширения экспансии в Арктике Россия снова заинтересована в трудовых ресурсах из Украины. В этих условиях, по словам Андрея Окары, очень важным становится налаживание сотрудничества Украины и Норвегии.

"Недавний визит нашего посла в Норвегии на остров Шпицберген, где работают украинские специалисты, и анонсированное им расширение сотрудничества Украины и Норвегии в арктическом регионе, вызвал целую бурю гневных комментариев со стороны россиян. Мол, куда вам, хохлам, в Арктику лезть. Такое направление сотрудничества с Норвегией является очень перспективным, поскольку позволяет реализовать наш кадровый и технологический потенциал, и получить экономические выгоды от освоения Арктики", - пояснил политолог.

Георгий Кухалейшвили также соглашается, что участие Украины в борьбе за Арктику объясняется экономическими интересами. К тому же у нас есть достаточно серьезный кадровый потенциал для арктических исследований. "Но Украина может в этой ситуации выступить разве что в качестве поставщика оборудования, консультанта и партнера. Претендовать на какие-то месторождения Украина, которая не является арктическим государством, не может", - добавляет он.