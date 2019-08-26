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Лесные пожары в Амазонии показали на фото из космоса

понедельник, 26 августа 2019, 18:00
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Дым от лесных пожаров, которые охватили Амазонию, растянулся на тысячи километров.

Об этом на своей странице в Twitter пишет астронавт Лука Пармитано.

Итальянский астронавт, находящийся на борту Международной космической станции, опубликовал фотографии, изображающие, как выглядят пожары в Амазонии с орбиты Земли.

"Дым от десятков возникших в результате деятельности человека пожаров в лесах Амазонии виден на протяжении тысяч километров", – пишет Пармитано.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, что составляет примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 22 августа отметку в 76 тыс.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в сети было опубликовано видео мощного лесного пожара в оккупированном Россией Крыму. Пламя охватило зеленую зону под Севастополем.

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