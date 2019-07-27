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Ждать осталось недолго: появился новый прогноз извержения супервулкана Йеллоустоун

суббота, 27 июля 2019, 09:30
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До 2100 года человечество может столкнутся со следующим мощным извержением супервулкана Йелоустоун.

Об этом сообщает ресурс Express, ссылаясь на слова ученого USGS Джейкоба Лоуэнстерна.

По его словам, учитывая неустойчивую природу вулканов, точная дата его извержения довольно условная. Другие же эксперты утверждают, что такая вероятность мала.

"Во-первых, нельзя назвать интервал повторения, основываясь только на двух значениях, это было бы статистически бессмысленно. Но для тех, кто настаивает, давайте сделаем арифметику. Три извержения произошли 2,1 млн, 1,3 млн и 0,64 млн лет назад. Таким образом, эти два интервала составляют 0,8 и 0,66 млн лет, в среднем до 0,73 млн лет", - говорится в сообщении.

Каждое из трех прошлых суперизвержений в Йеллоустоне выбросило в окружающую среду более 1000 квадратных километров магмы. По мнению специалистов, этого будет достаточно, чтобы покрыть "пепельным одеялом" почти всю Северную Америку. В ближайших к Йелоустоуну штатах толстый слой пепла может разрушить крыши домов.

"Опять же, последнее извержение было 0,64 миллиона лет назад, что означает, что мы все еще на расстоянии около 90 000 лет от еще одного извержения", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", специалисты Йеллоустонской вулканической обсерватории заявили, что возможное извержение Йеллоустонской кальдеры – это не самая страшная угроза.

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