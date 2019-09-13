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Ученые рассказали о вымершем миллионы лет назад "ледяном драконе": опубликованы фото

пятница, 13 сентября 2019, 04:38
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Ученые из Лондонского университета королевы Марии обнаружили кости нового вида птерозаврова-аждархида.

Об этом сообщает Journal of Vertebrate Paleontology.

Они были найдены в Канаде еще в 1980-х годах. Сначала эксперты решили, что это останки динозавров Quetzalcoatlus northropi. Позже выяснилось, что найденные фрагменты принадлежат неизвестному ученым виду, который получил название Cryodrakon boreas. По словам исследователей, они жили 145-66 миллионов лет назад.

Ученые сообщили, что птерозавры-аждархиды были одними из крупнейших существ. Размах их крыльев достигал 10-11 метров, а вес - около 300 кг. Характеристики Cryodrakon boreas схожи с техасским кетцалькоатлем.

Ранее "Апостроф" сообщал, что американские ученые в ходе своих исследований останков вымерших динозавров и пород реконструировали последние дни их жизни.

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