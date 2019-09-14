Как у Януковича: из дворца в Великобритании похитили золотой унитаз, фото и видео

Ночью 14 сентября неизвестные похитили золотой унитаз из Бленхеймского дворца-музея в Великобритании.

Об этом сообщает издание Mirror.

Как рассказали в полиции, воры ночью проникли во дворец, где родился известный премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, а сейчас живут герцоги Мальборо и располагается экспозиция памяти Черчилля. Около 04:50 утра злоумышленники

покинули место преступления. Согласно предварительным данным, воров было двое, к дворцу они приехали на автомобилях.

Фото: mirror.co.uk

Отмечают, что украденная ценность была изготовлена итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом из 18-каратного золота. Ее стоимость оценивается в миллион фунтов стерлингов.

Унитаз функционировал по назначению - он был подключен к системе канализации. Из-за кражи унитаза случился потоп и нанесен существенный ущерб зданию.

Фото: mirror.co.uk

По подозрению в краже уже задержан 66-летний мужчина. Но произведение искусства пока не найдено.

Факт кражи Бленхеймский дворец подтвердил на своей странице в Twitter, отметив, что из-за инцидента музей будет закрыт как минимум до конца дня.

Как сообщал "Апостроф", 8 сентября во Львове было обнаружено тело мужчины, который, по словам свидетелей, украл бутылку водки из магазина неподалеку.