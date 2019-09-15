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Человек без прошлого: всплыли интересные детали об американском шпионе в Кремле

воскресенье, 15 сентября 2019, 07:57
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О прошлом сотрудника управления делами президента России, Олега Смоленкова, который пропал в 2017 году в Черногории и мог быть шпионом США, ничего неизвестно.

Об этом на своей странице в Facebook написал дипломат, бывший посол Российской Федерации в Южной Корее Георгий Кунадзе.

"Главный герой этой истории Олег Борисович Смоленков – фигура немного загадочная. Родился в 1969 году в Москве, где учился, неизвестно. Чем занимался после окончания института (предположительно, в 1991-1993 годах) – тоже. Такие пробелы в биографии человека нередко указывают на его принадлежность к одной организации, по выражению Войновича, не столько военной, сколько воинственной. Но утверждать не возьмусь. Сие науке неизвестно", - написал он.

По его словам, при этом известно, что в 1999 году Смоленков был принят на работу в Валютно-финансовый департамент МИД РФ, в 2000-2001 годах числился за Управлением делами МИД РФ, а какое-то недолгое время потом за Департаментом кадров МИД РФ.

"На обычный путь молодого дипломата совсем не похоже. Скорее на стажировку загранработника, скажем так, не вполне понятного профиля", - добавил Кунадзе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в истории про американского шпиона Олега Смоленкова появился украинский след.

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