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Военные Путина запустили сверхзвуковую ракету у границы с США: опубликовано видео

пятница, 27 сентября 2019, 09:33
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Российские военные провели учебный пуск крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке, в регионе, который имеет морскую границу США.

Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Впервые в истории расчет берегового комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота выполнил пуск крылатой ракеты "Оникс" с территории Чукотского автономного округа. Полет крылатой ракеты прошел в штатном режиме. В установленное время она успешно поразила судно-мишень на дистанции более 200 километров", – отчитались в ведомстве.

Также в Минобороны заявили, что пуск крылатой ракеты "Оникс" по морской цели в акватории Чукотского моря был проведен "в соответствие с планом боевой подготовки ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России".

В департаменте отметили, что безопасное выполнение ракетной стрельбы обеспечивали около 10 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в разведке США сообщили, что российская ракета "Буревестник" с ядерной установкой после шести неудачных запусков, будет готова в течение нескольких лет.

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