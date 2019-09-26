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Как Путин устроил ради пиара ядерное ЧП: инженер раскрыл важные подробности о секретном проекте

четверг, 26 сентября 2019, 13:03
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Разработка российской ракеты "Буревестник", которая предположительно взорвалась во время испытаний под Архангельском, оказалась провальной, а сама ракета – бессмысленна с военной точки зрения.

Об этом рассказал российский инженер Андрей Горбачевский в интервью "Новой газете".

Как отмечается, испытание "Буревестника" под Архангельском во время которого погибли 7 человек, было уже пятым по счету, и все пять оказались провальными.

"Считается, что норма — это один неудачный запуск из трех. Если пять запустили — и все провальные, то это уже ЧП. Это показывает, что разработка системы оказалась провальной. Она настолько сырая, что выпускать ее на испытания было рано. Нужно было серьезно дорабатывать, испытывать на стендах, а не направлять сразу на пуск", – говорит Горбачевский.

Инженер отмечает, что взрыв произошел не в самом ядерном реакторе, которым оснащена ракета, а где-то рядом.

"Скорее всего, взрыв произошел не в самом ядерном реакторе, а где-то в системах его обеспечения. Мог быть взрыв и рядом с ракетой. Дальше был поврежден реактор. То есть ядерного взрыва не было, но было повреждение реактора, отсюда и утечка радиации. Чернобыля там, конечно, не было. Если бы вышла из строя система управления ядерным реактором, то мог быть и Чернобыль, только, конечно, в гораздо меньшем масштабе", – отмечает эксперт

По его словам, "Буревестник" – продолжение старой советской разработки, эффективность которой не исследовалась, а главная мотивация для разработки была – сделать то, чего нет у противника. В то же время президент РФ Владимир Путин во время презентации ракеты заявлял, что ее будет невозможно сбить, и что она послужит идеальным "оружием возмездия" для России.

"Смысл крылатых ракет в том, что они дешевле баллистических, но у нас и так есть стратегические крылатые ракеты, например, Х-101, которая имеет дальность 5000 километров... Такое объяснение — это просто… Это для внутреннего потребления. Чтобы рассказать, какие мы великие. Потому что и обычная крылатая ракета с обычным двигателем нас полностью устраивает. Ее недостаток в том, что системы ПВО ждут ее со стороны Канады, она может подлететь к США только с севера. А ракета с ядерным двигателем должна лететь, допустим, 12 часов, долететь до Южной Америки, развернуться… Но крылатые ракеты в принципе имеют смысл только тогда, когда они намного дешевле баллистических, которые с нашей территории спокойненько долетят до Америки, там взорвутся и все покрошат. И которых у нас по договору об СНВ-2 и так есть 650 штук. Достаточно, чтобы уничтожить Америку много раз. Так что ценность крылатой ракеты, повторяю, в ее дешевизне. А уж эта новая ракета нужна только в том случае, если мы с Америкой выйдем из всех договоров о вооружении и будем друг друга лупить ракетами до посинения. С военной точки зрения такая ракета — вещь бессмысленная", – рассказывает инженер.

Горбачевский подчеркивает, что ракету создали исключительно с целью пиара. В то же время, ее использование опасно в первую очередь для самой России.

"Это маленький Чернобыль. Представьте, что ракета все-таки запущена — и взорвалась на нашей же территории. Ну а то, что она еще и неэффективна, станет ясно только через 10–15 лет", – резюмировал эксперт.

Напомним, как ранее писал "Апостроф", в разведке США сообщили, что российская ракета "Буревестник" с ядерной установкой после шести неудачных запусков, будет готова в течение нескольких лет.

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