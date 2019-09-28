Исчезновение украинцев в Атлантическом океане: появились свежие данные о судьбе пропавших

С затонувшего в Атлантическом океане судна "Bourbon Rhode", удалось спасти трех человек, в том числе двух украинцев.

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает Украинская правда.

"По информации судовладельца, когда судно тонуло, то с него спасались 4 плотами. Сейчас один плот нашли. Спасено 3 человека, 2 из них граждане Украины. Поисково-спасательная операция продолжается", - скзал он.

Отметим, что изначально на корабле, попавшем в шторм в Атлантическом океане, находились около десяти граждан Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Норвегии загорелся и утонул российский корабль. Российские СМИ указали, что местная полиция сумела эвакуировать команду с борта траулера.