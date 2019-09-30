Собрались тысячи людей: во Франции прощаются с экс-президентом Жан Шираком, фото и видео

В понедельник, 30 сентября, в церкви Сен-Сюльпис в Париже состоится торжественное богослужение по случаю прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Об этом сообщает Le Figaro.

На церемонию прощания прибыли около тридцати глав иностранных государств и правительств. Среди них - президент РФ Владимир Путин, президент Италии Серджио Маттарелла, президент Конго Дени Сассу Нгессо, ливанский премьер Саад Харири, венгерский премьер Виктор Орбан, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и бельгийский премьер Шарль Мишель.





На церемонии прощания присутствует высшее руководство страны, в частности президент Франции Эммануель Макрон, а также главы Национального собрания и Сената. Кроме действующего руководства Франции, церемонию посетят бывшие президенты Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Олланд и Николя Саркози.

Свое участие подтвердила также лидер французких националистов Марин Ле Пен. "Я являюсь председателем первой партии Франции, и вполне естественно, что я иду на похороны бывшего президента республики", - цитирует Ле Пен французское издание.

На торжественной церемонии ожидалось присутсвие экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. В церкви для него было даже зарезервировано место.

Тем временм в Доме инвалидов в Париже состоялась гражданская церемония прощания с экс-президентом Франции, которую посетили тысячи людей. Как передает Le Monde, в воскресенье, 29 сентября, очередь растянулась на сотни метров.

В толпе пришедших проститься с Шираком были замечены бывший председатель Конституционного совета Франции Жан-Луи Дебре и уполномоченный по правам человека при президенте Франции Жак Тубон.

Как сообщал "Апостроф", в Париже на 97-м году жизни скончался французский актер армянского происхождения Шарль Жерар.