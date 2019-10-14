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Города стирает с лица земли: появилось видео жутких последствий тайфуна в Японии

понедельник, 14 октября 2019, 10:19
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Вследствие мощного тайфуна "Хагибис" в Японии погибли уже 40 человек.

Об этом сообщают в Telegram-канале LIFE SHOT.

Также 16 людей ныне числятся пропавшими без вести. Целые города затопило после тайфуна, а районы буквально стерло с лица Земли.

Инфраструктура многих городов оказалась разрушена. Без электричества осталось более 50 тысяч человек. Еще 30 тысяч лишились своих домов. Сейчас они находятся в эвакуационных центрах.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился создать группы жизнеобеспечения, которые помогли бы восстановить водоснабжение и подачу энергии.

Как сообщал "Апостроф", 12 октября на Японию обрушилась мощная непогода в виде тайфуна и торнадо. Огромный торнадо, вызванный тайфуном под названием "Хагибис", разрушил несколько домов в префектуре Тиба.

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