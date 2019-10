Появились новые фото, видео и данные о жертвах мощного тайфуна в Японии

В результате тайфуна "Хагибис" в Японии погибли уже не менее 23 человек, 160 человек пострадали, еще 16 считаются без вести пропавшими.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Метеослужбы предупредили о вероятности "тяжелых последствий" урагана, а также ввели высшую степень опасности для агломерации Токио. Власти обратились с призывом к 7,3 млн человек покинуть свои дома. Без электричества уже остались почти полмиллиона домов.

Токийский аэропорт Ханеда и большинство железнодорожных вокзалов возобновили свою работу, но более 800 внутренних рейсов на воскресенье, 13 октября, все же были отменены.

Отметим, что "Хагибис" сопоставим с тайфуном, обрушившимся на регион Токио в 1958 году

East Japan Railway Company says one-third of its bullet trains used for the Hokuriku Shinkansen line have been damaged by flooding.#Hagibis #Typhoon #Shinkansen pic.twitter.com/0HVY4oaWFL