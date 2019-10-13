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Появились новые фото, видео и данные о жертвах мощного тайфуна в Японии

воскресенье, 13 октября 2019, 14:50
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Фото: соцсети

В результате тайфуна "Хагибис" в Японии погибли уже не менее 23 человек, 160 человек пострадали, еще 16 считаются без вести пропавшими.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Метеослужбы предупредили о вероятности "тяжелых последствий" урагана, а также ввели высшую степень опасности для агломерации Токио. Власти обратились с призывом к 7,3 млн человек покинуть свои дома. Без электричества уже остались почти полмиллиона домов.

Токийский аэропорт Ханеда и большинство железнодорожных вокзалов возобновили свою работу, но более 800 внутренних рейсов на воскресенье, 13 октября, все же были отменены.

Отметим, что "Хагибис" сопоставим с тайфуном, обрушившимся на регион Токио в 1958 году

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о разрушительных последствиях тайфуна в Японии.

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