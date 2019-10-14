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Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике: за что их отметили

понедельник, 14 октября 2019, 13:30
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В среду, 9 октября, Нобелевская премия по экономике была присуждена трем ученым из разных континентов за борьбу с глобальной бедностью.

Об этом сообщают на странице The Nobel Prize в Twitter.

Лауреатами премии в этом году стали Абиджит Банерджи (Индия), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Креймер (США). Они были удостоены награды за "экспериментальный подход к уменьшению глобальной бедности".

"Результаты исследований лауреатов экономических наук 2019 года значительно улучшили нашу способность бороться с бедностью на практике. В результате одного из их исследований более 5 миллионов индийских детей смогли воспользоваться программами коррекционного обучения в школах", - сообщают в Нобелевском комитете.

Француженка Эстер Дюфло стала самой молодой лауреаткой Нобелевской премии по экономике, ей исполнилось 46 лет. Кроме того, она - вторая в истории женщина, получившая награду в сфере экономики.

Как сообщал "Апостроф", Нобелевскую премию по литературе получила польская писательница, которая выросла в семье выходцев из Украины.

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