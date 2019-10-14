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Ус отклеился: сеть повеселил новый прокол скандального шпиона Путина, фото

понедельник, 14 октября 2019, 21:34
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Подозреваемого в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сотрудника ГРУ Анатолия Чепигу заметили на свадьбе дочери генерал-майора Андрея Аверьянова, который возглавляет воинскую часть разведывательного управления номер 29155.

Об этом говорится в публикациях "Радио Свобода", The Insider и Bellingcat, которые нашли фотографии и видеозаписи со свадьбы.

В частности, в аккаунте дочери Аверьянова в соцсетях, а в аккаунтах ее друзей можно увидеть фотографии с ее свадьбы, которая состоялась в июле 2017 года.

На ней присутствовал и Чепига вместе с женой и двумя детьми. На фотографии списка гостей можно увидеть троих человек с фамилией Чепига — Андрей, Алексей и Галина.

В сети тут же стали комментировать новое "появление" Чепиги на публике.

Напомним, Чепига считается одним из подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ЕС приняли жесткое решение по санкциям против России из-за отравления семьи Скрипалей.

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Раздел: Мир
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