В Нидерландах семья прожила почти 10 лет в подвале, ожидая конца света: видео

В провинции Дренте (Нидерланды) в подвале почти десять лет отец держал шестерых детей в ожидании конца света, пока одному из сыновей не удалось сбежать.

Об этом пишут западные СМИ.

Молодой человек сбежал из подвала и пришел в ближайший трактир, где попросил помощи. Работник заведения заметил неопрятный внешний вид молодого человека. Юноша рассказал, что более девяти лет не выходил на улицу и никогда не посещал школу. Все это время он провел в подвале с отцом и братьями, ожидая конца света.

Владелец трактира вызвал сотрудников полиции, которые выехали в загородный дом. На месте они обнаружили в шкафу тайный проход в подвал, где находились пятеро детей в возрасте 16-25 лет и их 58-летний отец. Мужчина был задержан за отказ сотрудничать с полицией.

Соседи рассказали, что всегда видели на участке только мужчину и не знали, что в доме проживает целая семья. На территории загородного дома имелся огород и коза, чем отшельник обеспечивал своих сыновей.

Как сообщал "Апостроф", Нидерланды приняли решение, что отныне для обновления имиджа страны будет использоваться только ее официальное название, вместо Голландии.