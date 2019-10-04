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Страна ЕС официально отказалась от своего названия: что случилось

пятница, 04 октября 2019, 23:17
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Нидерланды приняли решение, что отныне для обновления имиджа страны будет использоваться только ее официальное название, вместо Голландии.

Об этом сообщает The Guardian.

Таким образом, власти хотят избавиться от таких устоявшихся национальных стереотипов, как культура отдыха с наркотиками и район красных фонарей Амстердама.

Кроме того, в рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который состоится в Роттердаме в мае следующего года, и во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Национальная футбольная команда, которую часто называют за рубежом Голландией, также будет называться исключительно Нидерландами.

Напомним, что северная и южная Голландия - это провинции на западном побережье Нидерландов. С Х по ХVI века Голландия была единственным политическим объединением. Королевство Нидерландов, от голландского Neder-landen, что означает низкие земли, возникло после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.

Как сообщал "Апостроф", ранее решение о переименовании страны приняла Македония.

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