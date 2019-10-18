Первый в истории "женский" выход в открытый космос: онлайн видео трансляция

В пятницу, 18 октября, космическое агентство NASA впервые отправило в космос женщин без мужчин.

На YouTube-канале NASA ведется онлайн трансляция.

Астронавтками стали две американки - Кристина Кук и Джессика Меир. Они впервые в истории стали женщинами, которые одни вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.

Выход в космос начался в 14:38 по киевскому времени. Астронавткам предстоит заменить вышедший из строя один из внешних энергоблоков на ферме станции. Ожидается, что их пребывание за бортом МКС продлится минимум 6,5 часов.

Отметим, что ранее Кристина Кук уже выходила в открытый космос, но с мужчиной. Также задания выполняли и другие астронавтки, но в паре с мужчинами. На этот раз в космосе оказались женщины без мужского пола.

Как сообщал "Апостроф", американское космическое агентство NASA усердно работает над подготовкой своей новой ракеты и космического корабля для миссии Artemis 1, цель которой высадить людей на поверхность Луны.